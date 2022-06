TG Veneto News. 5000 persone al Pala Luxottica di Agordo per l’ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio. La moglie ringrazia i dipendenti: “lui sarà sempre qui con voi”.

Lutto cittadino: 2000 parcheggi. Agordo oggi si è fermata. Il figlio del Patron di Luxottica ha ricordato le ultime parole del padre prima di morire: “che bella la fabbrica di Agordo”.

Siccità senza precedenti: il cuneo salino invade il Po e risale per 32 km. Non era mai accaduto. 20 mila ettari di terreno completamente bruciati. Dal Delta arriva la richiesta di un mini Mose alla foce per fermare l’acqua salata, ma servono quasi 50 milioni di euro.

Bollino rosso per il caldo: a Venezia e Verona il record di malori e colpi di sole. A Vicenza a 200 chiamate al Suem in meno di 2 ore.

300 mila famiglie Venete a rischio povertà: allarme di Bankitalia. Tiene il sistema delle imprese soprattutto export e manifatturiero, ma i risparmi restano in banca per paura degli scenari di guerra internazionali e della crisi.

Una terapia contro la folle corsa dei prezzi: il 2 luglio iniziano i saldi. Sarà una corsa all’affare on sconti dal 20 al 50%. Ottimisti i commercianti: “aiuteranno la ripresa”.

Prima tappa Veneta per la sessantesima edizione del premio Campiello. All’Olimpico di Vicenza i finalisti raccontano le storie e i personaggi dei loro romanzi.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.