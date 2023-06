TG Veneto News. Il sindaco di Padova pronto a iscrivere nuove famiglie omo genitoriali all’anagrafe: “attendo il via libera dei legali” spiega Giordani, “i bimbi vanno tutelati”. Le Famiglie Arcobaleno si mobilitano.

La situazione delle liste d’attesa in Veneto: Lanzarin replica ai sindacati che avevano descritto un quadro allarmante. C’è un problema di personale, ammette, ma stiamo correndo e molte emergenze sono già risolte.

Offrire un alloggio a prezzi vantaggiosi da tirare a Venezia in cinque anni trentamila tra docenti e universitari. L’obiettivo del progetto Città Campus: l’accordo tra Regione, Comune e Università bocciato dagli studenti.

Non si ferma il fenomeno dei borseggi a Venezia: turisti vittime preferiti di abili manolesta capaci di mettere insieme ogni giorno bottino consistenti. Veneziani si mobilitano al fianco delle forze dell’ordine.

Giro di vite del prefetto di Verona: occhi puntati sui quartieri della città teatro di numerosi episodi di criminalità. Controlli rafforzati e maggior presenza delle forze dell’ordine di giorno e di notte.

Trento chiede di stoppare la realizzazione della diga del Vanoi al confine con il Veneto: si rischia un nuovo Vajont, l’invaso anti siccità fa scoppiare la polemica tra le due regioni.

Lo strano fenomeno dei camosci che diventano sempre più magri: secondo gli esperti è l’effetto del cambiamento climatico e del grande caldo. Avviato uno studio su sette esemplari che vivono sul massiccio del Grappa.

