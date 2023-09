TG Veneto News. Arrivi senza sosta dei migranti: Padova ne ha accolti quasi 2000. Esauriti tutti i posti. L’emergenza riguarda i minorenni non accompagnati, 26 quelli arrivati nella palazzina allestita all’aeroporto Allegri.

Extra bonus per bollette e benzina: lo ha deciso il governo che approva anche la sanatoria sugli scontrini. Sospiro di sollievo per i commercianti. Secondo l’Ascom sono state scongiurate migliaia di chiusure.

Terrore alla festa del baccalà di Sandrigo: banda di rapinatori picchia e rapina i volontari dell’incasso della serata. Bottino €30.000, una donna sotto shock in ospedale.

Due addetti alla sicurezza dell’Ospedale Civile di Venezia indagati dopo la morte di un paziente del reparto di psichiatria: l’uomo trovato senza vita dopo un tentativo di fuga dal reparto.

Sta facendo il vaccino del web il video della maxi rissa tra clienti e camerieri in piazza San Marco a Venezia: all’origine della zuffa la richiesta degli stranieri di andare in bagno, senza consumare.

Pista da Bob a Cortina in consiglio provinciale passa all’ordine del giorno per valutare lo spostamento delle gare a Innsbruck, ma l’assemblea si spacca. Lettera dall’Austria: “da noi costi nettamente inferiori”.

Il capo dello Stato Mattarella conferma la presenza alla cerimonia in onore delle vittime del Vajont. Presentato il calendario degli eventi, doppia cerimonia alla diga e al Cimitero Monumentale di Fortogna.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.