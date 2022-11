TG Veneto News. Parla al TG Veneto News l’ingegner Alberto Scotti, l’uomo che ha progettato il Mose: “funziona esattamente come lo avevamo pensato, proteggerà Venezia dall’acqua alta fino a 3 metri”.

Tragedia della disperazione in Polesine: un uomo di 56 anni in difficoltà economiche costretto ad usare un generatore a gasolio per scaldarsi è morto intossicato. Inutili tutti i soccorsi, il dolore della comunità.

Anziana legata, narcotizzata e rapinata da alcuni sconosciuti che l’hanno sorpresa nella sua casa. Il suo racconto al nostro il microfono” non capivo più niente, ho avuto tanta paura”.

Cresce il numero delle donne vittime di violenza informatiche: dati allarmanti. All’età di 15 anni sette donne su 10 subisco cyberstalker, il 71% degli uomini tiene sotto controllo lo smartphone della compagna.

In fiera a Verona si è alzato il sipario su Job & Orienta: per la 31esima volta si incontrano il mondo del lavoro e il mondo della scuola. L’occupazione giovanile cresce del 18%.

Slitta l’avvio della stagione sciistica: poca neve sulle Dolomiti, la maggioranza degli impiantisti preferisce aspettare. Nel frattempo si prepara la batosta dello Skipass: i prezzi si annunciano proibitivi.

Si accende la discussione sul restauro della statua del Gattamelata, simbolo di Padova. Il Sottosegretario Sgarbi boccia l’idea di esporre una copia e manda 2 spettatori. La città si divide.

