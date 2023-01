TG Veneto News. Inchiesta della procura di Venezia: 6 ordinanze di custodia cautelare per dirigenti, imprenditori ed ex amministratori. Scoperto un giro di tangenti, tutto ruoterebbe attorno al progetto della casa di riposo di Santa Maria di Sala.

E Santa Maria di Sala è sotto shock e i carabinieri setacciano gli uffici tecnici del comune: tra le persone finite ai domiciliari due ex sindaci. Uno è anche il coordinatore provinciale di Coraggio Italia. Il fondatore del partito Luigi Brugnaro dice: “sono basito, ma ho fiducia nella magistratura”.

Sparò e ferì un ladro: scarcerato il macellaio padovano Walter Onichini. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza che ha concesso l’affidamento in prova. L’uomo era in carcere per scontare una pena di 4 anni e 10 mesi.

Incidente durante i lavori di rimozione della Stella di Piazza Bra a Verona: con una parte della stessa che si è staccata. È crollata all’interno dell’Arena provocando danni al monumento.

Neve e vento forte in montagna e problemi alla circolazione delle auto: una tormenta blocca gli automobilisti sul passo Giau. Intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco.

Giornata Vicentina per il Ministro della Giustizia ospite dell’Ordine degli Avvocati. Nell’occhio del ciclone Nordio difende la sua proposta di riformare le intercettazioni contro gli abusi.

L’annuncio di Zaia: “la Pedemontana è finita, entro febbraio realizzato l’innesto in A27” Lo snodo nodo di Montecchio, nel vicentino, completato prima dell’estate

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.