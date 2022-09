TG Veneto News. Quasi 7000 nuovi positivi in 48 ore, risalgono i contatti covid: effetto dell’apertura delle scuole. E in classe tornano le mascherine, i primi a indossarle le insegnanti. Allerta anche per l’influenza, dopo due anni il virus potrebbe colpire duramente.

Tangenti Mose: confiscato il vitalizio dell’ex assessore regionale Renato Chisso. Dovrà restituire al consiglio oltre 300 mila euro.

Il caro bollette si abbatte sulle case di riposo del Veneto: ogni ospite costa mediamente €400 in più al mese, se non arrivano aiuti l’aumento delle rette a carico delle famiglie sarà inevitabile.

Doppia rissa in zona industriale a Padova: due cittadini orientali aggrediti con coltelli e machete. Si sospetta un regolamento di conti. Le opposizioni attaccano la giunta: servono più controlli.

Piazza Bra Verona a senza auto: terminata la sperimentazione. Residenti e commercianti si dividono sull’iniziativa nella settimana della mobilità sostenibile.

Soccorso alpino e CAI in crisi per mancanza di nuovi volontari, colpa della fuga dei giovani dalla montagna e dello spopolamento dei territori bellunesi.

Concerto mozzafiato per Eros Ramazzotti, l’artista romano conquista L’Arena di Verona e davanti a un pubblico internazionale di ripercorrere 35 anni di carriera, fatta solo di grandi successi

TG Veneto News

