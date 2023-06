TG Veneto News. Negano una sigaretta, due ragazze vengono aggredite violentemente .Un pomeriggio da incubo per due studentesse milanesi. L’episodio in centro a Verona. La polizia sulle tracce della baby gang.

Non ha colpa il traffico di cocaina e eroina e la Polizia di Padova sequestra 42 kg di sostanza. Sei trafficanti arrestati. Il video del blitz.

Vivevano da 30 anni con una granata nel garage di casa: una residente di Spinea chiama le forze dell’ordine. Strada chiusa e casa evacuata. Intervento degli artificieri.

Stangata senza precedenti per famiglie e imprese con l’innalzamento del costo del denaro i mutui a tasso variabile aumenteranno fino al 70%. Per quelli nuovi a tasso fisso raddoppio nel corso dell’anno. L’allarme delle associazioni dei consumatori.

Taglio del nastro per la nuova bretella a Vicenza: per i residenti finita un’attesa durata oltre 30 anni. Due quartieri finalmente liberi dalla mossa del traffico e dallo smog.

Migliaia di alpini a Belluno da tutta la regione per il raduno delle penne nere. Ora si mangia ti verso l’adunata del 2024. Il governatore Zaia: “per il Veneto sarà l’anno dell’alpino”.

Dalle ville Palladiane al Centenario di Matteotti, alle rotte ciclopedonali e fluviali, al collegamento con la città di Vicenza. Fratta e il Polesine si mettono in mostra.

