TG Veneto News. Maltempo. La regione dichiara lo stato di emergenza lungo il litorale veneziano e nel Delta del Po. Spiagge cancellate e garage allagati, parecchi danni. Ma le opere fatte negli ultimi anni hanno salvato il Veneto da conseguenze molto più gravi.

Scene apocalittiche negli occhi della gente: paura e disperazione. Il racconto dei soccorritori veneti che si trovano nella martoriata Emilia Romagna in ginocchio per il maltempo. Danni per miliardi di euro e un profondo senso di impotenza.

Si infiamma lo scontro sulla autonomia, Zaia avverte: “se non passa la maggioranza non ha più senso”. Fratelli d’Italia getta acqua sul fuoco, ma il carroccio rilancia: “se non ce la danno chiediamo l’indipendenza”.

E’ già stato identificato l’autore dell’intimidazione al sindaco di Arzignano cui è stata recapitata una lettera anonima con un proiettile. Denunciato dai carabinieri un 53enne residente nella città del vino.

4 coltellate, una netta l cuore: morto in pochi secondi Aymen il diciassettenne ucciso a Varago di Maserada al culmine di un litigio per questioni di droga. Resta in carcere il diciottenne accusato del delitto.

Verona blindata in vista dell’arrivo domani, del ministro dell’università Anna Maria Bernini: inaugurerà l’anno accademico, ma ad attenderla troverà il popolo delle tende. Studenti da tutta Italia in protesta per il carro affitti.

A Vicenza il vescovo organizza una veglia di preghiera contro le violenze ad omosessuali e transgender, ma scoppia la polemica. Un gruppo di fedeli attacca l’alto prelato e tuona: “sono cose che vanno contro il sesto comandamento”

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.