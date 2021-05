TG Veneto News. Da domani coprifuoco alle 23: bar e ristoranti anche al chiuso dal primo giugno. Nel fine settimana riaprono i centri commerciali. Il governo stabilisce la mappa delle riaperture. Veneto in zona bianca dal 7 giugno.

In ritardo la fornitura di vaccini Moderna: saltano oltre 5000 vaccinazioni programmate in tre ULSS Venete. I cittadini avvisati via sms costretti a spostare l’appuntamento

Venezia riparte con la Biennale Architettura, il salone nautico: in arrivo le prime prenotazioni negli hotel. Iniziativa di Confindustria per eseguire i tamponi nelle stanze degli alberghi.

Don Albino Bizzotto il fondatore dei Beati Costruttori di Pace vittima di minacce ed estorsione: la Guardia di Finanza di Padova ha sgominato una banda di 11 persone di etnia Sinti. In due anni sottratti quasi 400.000 euro.

Tantissime attività commerciali hanno sofferto durante il covid, ma ci sono anche storie di successo. Un fornaio di Castelnuovo del Garda, nei mesi della pandemia, ha realizzato un sogno e creato posti di lavoro.

Cambio di sede per la Fondazione Dolomiti UNESCO: accordo per gli spazi nell’ex caserma Cantoniera alle porte di Cortina. Sarà la porta d’ingresso in prospettiva delle Olimpiadi del 2026.

È morto Franco Battiato: nel 2017 sulle mura di Treviso l’ultimo indimenticabile concerto. Verona gli dedicò una mostra con i suoi quadri. Venezia lo premiò con La Gondola d’Oro all’inizio della sua carriera.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.