TG Veneto News. Al Goldoni di Venezia l’inaugurazione dell’Anno accademico di Ca’ Foscari. Tensioni e scontro tra studenti e polizia. Slogan e striscione contro il ministro Bernini.

Alta tensione all’interno del centrodestra dopo il no al terzo mandato per Zaia. La Lega prepara lo strappo. Zaia potrebbe essere in campo con la sua lista e un sindaco candidato presidente: c’è l’ipotesi Mario Conte

Tragico incidente nella notte lungo l’autostrada A4 all’altezza di Colognola ai Colli. Morta una trentenne manager del Teatro Salieri di Legnaro. L’auto sbalzata fuori strada si è ribaltata, cinque mezzi coinvolti

Tre spaccate in serie nella notte, messe a segno in appena un chilometro nella zona di San Felice, a Vicenza. La città non conosce pace. Da inizio anno oltre 20 i colpi

La strage del cavalcavia di Mestre. Dalla perizia emerge che lo sterzo del bus precipitato è rotto. Ora bisognerà accertare se la rottura fosse precedente o meno all’impatto con il suolo.

Mano dura del questore dopo gli scontri allo stadio Bentegodi in occasione delle partite dell’Hellas Verona contro Napoli e Monza. Daspo di divieto di avvicinamento allo stadio per quasi 200 tifosi. La metà sono padri di famiglia

La crisi demografica del Veneto. Nel 2031 ci saranno quasi 50 mila residenti in meno. La regione perde una grande città ogni dieci anni. Se si bloccheranno anche i flussi degli immigrati la situazione darà drammatica

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.