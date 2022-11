TG Veneto News. Drammatico incidente a Rosà nel Bassanese: una suora travolta e uccisa da un camion che ha poi proseguito la corsa. L’autista non si sarebbe accorto dell’impatto. Chiusa la Valsugana.

Scontro tra una nave traghetto e un vaporetto al Tronchetto, ferito un dipendente di ACTV. Nel canale della Giudecca evitata la collisione tra due imbarcazioni. La nebbia tra le cause dell’incidente.

Tragedia a Pantelleria: una giovane radiologa veneziana muore durante un’immersione in mare. La trentenne si era tuffata nelle acque di Scauri. La procura dispone l’autopsia.

Manifestazione dei lavoratori delle IPAB delle case di riposo: corteo a Venezia da Piazzale Roma alla Regione. Tra le richieste il nuovo contratto e la riforma del settore, per non vedere penalizzate le strutture pubbliche.

La vicenda di Pietro Maso ancora in primo grado: ieri sera intervistato dal programma “Cronache Criminali”. Ha detto di essere pentito e di sentire il peso della perdita dei genitori, di lavorare per una ONLUS a favore dei carcerati. Vuole essere dimenticato.

Dopo 20 settimane riapre il ghiacciaio della Marmolada: era chiuso dalla strage del 3 luglio. Entro il fine settimana l’ordinanza. Speranze per la stagione sciistica che può ripartire.

A Mira la messa a dimora del primo albero che andrà a comporre una foresta da 50.000 metri quadri. Un’oasi verde con percorsi ciclopedonali, aree di sosta totalmente inclusivi. E’ il primo bosco in Italia progettato per essere accessibili a tutti.

