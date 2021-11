TG Veneto News. Veneto sempre più vicino alla zona gialla. L’allarme di Zaia: ”Abbiamo numeri che pochi giorni fa non avevamo, il virus circola”. Picco di ricoveri in terapia intensiva. Il professor Palù non ha dubbi: la terza dose è fondamentale.

L’autunno difficile dei bimbi tra covid e bronchiti i reparti pediatrici dei nostri ospedali sono al collasso. A Vicenza tra i ricoverati covid un neonato di pochi mesi, e continui arrivi da tutta la regione.

Arrivata anche in Veneto l’indagine della polizia su un gruppo di no vax attivi su alcuni canali social. Messaggi di odio contro le istituzioni e minacce pesanti: “Usiamo le bombe contro questa dittatura”.

Notte da incubo per il petroliere Giancarlo Miotto in ostaggio con famiglia e personale di servizio nella sua villa di Mogliano. In azione 4 banditi dell’est Europa: bottino per decine di migliaia di euro.

Aveva solo 21 anni la giovane vittima del tragico incidente accaduto a Zevio. La ragazza dopo essere finita fuori strada con la sua auto è stata travolta da una seconda vettura arrivata poco dopo. soccorsi inutili.

La classifica della qualità della vita. Verona unica città veneta nella top ten. Belluno e Rovigo precipitano. Tutti i capoluoghi con il segno meno rispetto al 2020. Ad incidere l’inquinamento e la mancanza di lavoro.

Da quella tragedia partì il riscatto dell’intero territorio. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il 70esimo anniversario dell’ alluvione che sconvolse, cancellandolo, il Polesine.

