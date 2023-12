TG Veneto News. Il ceto medio è sprofondato nella povertà. Sono migliaia le famiglie in difficoltà che si rivolgono ai sindaci o alle associazioni in cerca di aiuto, colpa dei mutui saliti alle stelle ed inflazione in doppia cifra.

Reddito di cittadinanza anche stranieri senza residenza o a detenuti: lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Vicenza. Accertate irregolarità per 450.000 euro.

La confessione shock di Giulia Cecchettin alla migliore amica: “ho avuto paura di Filippo”. La frase pronunciata dopo una reazione violenta del giovane a seguito del rifiuto di tornare assieme.

A Verona il primo sequestro del kit del truffatore: vittime e soprattutto gli anziani. Nell’ultima settimana sono sette i raggiri nei confronti degli over.

La strage senza fine nel tratto maledetto della A4. Camionista di 23 anni morto nello scontro tra cinque camion. Il sindaco di Cessalto: “ora basta, servono soluzioni. Pronto a consegnare la fascia al Prefetto”. Oggi un altro incidente: grave un’automobilista.

Una giornata speciale per quasi 2000 sposi Veronesi hanno festeggiato 50-60 anche settant’anni di matrimonio con una cerimonia in Gran Guardia. Un riconoscimento speciale da parte dell’amministrazione.

Per la prima volta tre cori gospel con 100 cantanti sullo stesso palco a Salgareda: una serata speciale per raccogliere fondi per Around Us (Onlus di Monastier) che opera in Sierra Leone.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.