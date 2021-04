TG Veneto News. Con la riapertura degli stadi a giugno andiamo verso il liberi tutti. Così il governatore Zaia: non possiamo aspettare che sparisca il virus o non riapriremo mai più. Cresce la rabbia dei ristoratori: fateci aprire.

Le Ulss del Veneto organizzano aperture straordinarie nel fine settimana per completare entro domenica la vaccinazione degli over 80. Appello a chi ha rinunciato: ci ripensi.

A maggio apriranno le spiagge di Jesolo e Bibione: il litorale veneziano prepara in sicurezza la stagione estiva e dal primo luglio, dopo un anno di stop, riapre anche il Caribe Bay grande parco acquatico.

Continua a fare discutere in caso della studentessa veronese costretta a benzina durante un’interrogazione in Dad: in una lettera alcuni genitori confermano stima e sostegno alla professoressa.

Tragico infortunio sul lavoro a Vicenza: un autista di 60 anni muore travolto da un muletto. Inutile l’intervento dei soccorritori.

Verrà aperto a maggio il nuovo tratto della Pedemontana Veneta. Fra circa un mese saranno percorribili 45 km dell’attesa infrastruttura, da Bassano del Grappa a Montebelluna.

Colpo di scena a Belluno: a soli 4 mesi dal suo arrivo il prefetto Bracco lascia la città. Al suo posto eliminare ha nominato Mariano Savastano che ha già preso il servizio nella prefettura di Belluno.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.