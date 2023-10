TG Veneto News. Mattinata di caos al Marco Polo di Tessera: stormo di gabbiani in pista fa scattare l’allarme. Voli dirottati su altri scali a Nordest. Disagi per i passeggeri. Su uno dei voli c’era anche il presidente Zaia, costretto ad atterrare a Trieste.

Violente, morti ma anche speculazione e aumento dei pezzi e il gas si impenna. La nuova guerra in Terrasanta spaventa i veneti.

La guerra in Medioriente: si moltiplicano le manifestazioni pro Palestina. A Venezia un centinaio in marcia a difesa della popolazione palestinese. Rafforzati i controlli nell’area del Ghetto Ebraico.

L’autopsia escluderebbe i problemi al cuore per l’autista del bus di Mestre: si fa sempre più strada l’ipotesi di un guasto tecnico. Tra 10 giorni l’incidente probatorio. Il cavalcavia della morte chiuso per un nuovo sopralluogo della procura.

Al via lunedì la campagna vaccinale: un milione di vaccini contro l’influenza, 700.000 le dosi anti covid, ma saranno disponibili a scaglioni. Il siero a disposizione in farmacia e negli ambulatori dei medici di base.

All’azienda Ospedaliera di Padova record di interventi grazie ai robot: 4000 quelli eseguiti in urologia. Primo posto in Italia. ora la sfida è di introdurre l’intelligenza artificiale in sala operatoria.

L’azienda del trasporto pubblico di Verona non trova autisti dei bus: impossibile battere la concorrenza del settore della logistica. Il nuovo bando anche per gli stranieri, offerta la patente gratis.

