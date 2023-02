TG Veneto News. Sono stati arrestati a Dubai due manager trevigiani a capo della New Finance Technology: la società è accusata delle maxi truffe sulle criptovalute.

Intimidazione ai sindaci in altopiano: si registrano più casi rispetto una provincia come Caserta. Dallo Stato è previsto un indennizzo di 93 mila euro.

Polveri sottili in risalita: il Veneto torna a boccheggiare nella morsa dello smog. Nuovo semaforo arancione in gran parte della regione. Ad aggravare la situazione le previsioni meteo che escludono imminenti precipitazioni.

Inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Padova. L’annuncio della rettrice: “grazie al PNRR arriveranno 151 milioni di euro. La protesta degli studenti: “stanchi di piangere i nostri coetanei”.

Dimitri Coin il nuovo segretario provinciale della Lega di Treviso. Sconfitto il candidato leghista Luciano Dussin.

Bullismo in classe: 3 casi con under 14 coinvolti nel vicentino. In classe arrivano i carabinieri con un test per capire quando un ragazzo è vittima dei bulli.

A Venezia secondo weekend all’insegna del carnevale. A Chioggia un anticipo di San Valentino. La laguna si riempie di turisti e visitatori. Folla record tra calli e campielli

