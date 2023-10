Si avvicina l’anniversario della terribile strage del Vajont, avvenuta il nove ottobre del 1963. Una ferita che continua a sanguinare dopo sessant’anni e che anzi è diventata il simbolo di un ambiente che l’uomo si ostina ad usare e non rispettare.

Anniversario della strage del Vajont

Ad aprire la celebrazione sarà il Consiglio Regionale del Veneto, rappresentato da Luca Zaia. Domani mercoledì quattro ottobre, a Longarone, è in programma una visita al cimitero, una seduta del Consiglio Regionale straordinaria e una visita alla diga che ha retto la caduta della montagna.

Non ha fermato la colossale ondata di 48Milioni di metri cubi d’acqua, sollevata da una massa di 300milioni di metri cubi di rocce e terra staccatasi dalla montagna alle 22:39, cogliendo molte delle vittime nel sonno.

La mattina del nove ottobre interverrà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiudere le celebrazioni.

Nella città metropolitana veneziana comincerà il Toniolo, il 7 e l’8 ottobre con due concerti della Big Vocal Orchestra e poi la staffetta da Mestre passerà il 9 a Venezia con Vajonts. Un’azione corale coordinata da Marco Paolini che sarà messa in scena in 130 teatri, in tutta Italia e all’estero.

Sandra Mangini

La regista Sandra Mangini: “Il pubblico fa parte dell’assemblea, sicuramente. E’ un racconto che come in tradizione, sarà posto in un semicerchio che potrà diventare cerchio solo con la presenza della platea. Quindi è un momento davvero importante, non solo dal punto di vista artistico ma proprio anche dal punto di vista civile”.

Sandra Mangini sarà la regista dello spettacolo di Venezia e coordinerà nove attori: da Ottavia Piccolo, Carlo & Giorgio, Maria Roveran, Gianmarco Busetto, Eleonora Fuser, Luciano Roman, Giacomo Rossetto, Anna Tringalie sei allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni.

L’attrice Ottavia Piccolo: “Penso che sia un momento in cui la vicinanza con noi sul palco, il pubblico, sarà stimolato a pensare che i Vajonts sono stati molti oltre a quello che conosciamo e possono essere tanti se non stiamo attenti. Se non capiamo che dipende da noi quello che sarà il mondo del futuro”.

Ci sarà spazio anche per il sorriso, per riflettere meglio s’intende.

Carlo d’Alpaos: “In maniera autoironica noi ci siamo definiti inadeguati, per questa serata e per questo spettacolo. In realtà con l’aiuto della regista ma anche con la convinzione nostra, pensiamo che dietro ogni tragedia ci sia nascosta una parte comica, che poi si riforma come tragicomica”.

Il Concerto al Toniolo per la strage del Vajont

Il Concerto in programma a Mestre al Toniolo ha uno scopo benefico. E’ una raccolta fondi per il progetto del Ais Club Mestre-Venezia-Marghera, a favore delle donne e dei bambini ospiti nelle case famiglia di San Pio X di Venezia e Taliercio a Mestre. Sarà l’occasione per il direttore della Big Vocal Orchestra il coro più numeroso d’Italia, con 200 componenti, di presentare in anteprima, in omaggio all’anniversario del Vajont, un nuovo brano del repertorio.

Il Direttore della Big Vocal Orchestra, Marco Toso Borella. “Ho voluto mettere assieme due opere corali di epoche diverse. Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart e Signore Delle Cime di Bepi De Marzi. Ho cercato di creare un dialogo tra ciò che è stato e ciò che è. Ne è scaturito un dialogo tra due lune apparentemente diverse, ma in realtà vanno a scaturire un messaggio: che chi si è sacrificato, nella maniera in cui noi viviamo il sacro, lo ha fatto per noi. Questo è il messaggio”.

