Questa sera con i sindacati parliamo del servizio sanitario nazionale. Gli ospiti in studio: Marj Pallaro, segretario generale della CISL del Veneto, Sonia Todesco della CGIL del Veneto e Pietro Gasparoni, il nostro testimonial sulla sanità.

Sonia Todesco, Segretaria FP CGIL Veneto: “Io condivido molto la chiamata del signore un minuto fa. Leggevo i dati ieri: abbiamo perso 25.000 unità di personale dal 2021 al 2018. Abbiamo ripreso un pochino negli anni del Covid, ma il problema principale resta la mancanza di personale, che genere lunghe liste d’attesa e altri malfunzionamenti.

Nel tempo siamo andati a restringere, restringere, restringere e ci siamo trovati prima con la perdita di tutti i servizi sul territorio, poi ci si è concentrati tutti sugli ospedali, e ora iniziamo ad essere in sofferenza anche negli ospedali. Ed è per questa ragione che abbiamo lanciato a livello nazionale una campagna di raccolta firme per un piano straordinario di occupazione”.

La scuola e la sanità

Sonia Todesco: “Noi dobbiamo puntare su questa cosa, sapendo che siamo in forte difficoltà, poiché anche la vocazione a questo mestiere sta man mano affievolendosi. Abbiamo corsi di laurea in infermieristica nei quali i posti non vengono nemmeno coperti tutti, anche qui in Veneto.

Il corso a Verona non è alla capienza massima, il corso OSS non è coperto. Abbiamo i medici che abbandonano. Il tema non è solo dei numeri, ma anche della valorizzazione della professione. I giovani scappano via, perché è un lavoro faticoso, che richiede condizioni di lavoro dure fra i turni, i cambio-turni, il costante movimento. Anche in Veneto abbiamo il fenomeno delle dimissioni inattese: Da un posto di lavoro pubblico e quindi fisso, le persone si dimettono. Molti si fanno la partita IVA e vanno a lavorare nel privato”.

