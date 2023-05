Eletti i sindaci, ora nella città metropolitana veneziana devono essere composte le giunte e nel comune di San Donà di Piave si registrano i primi attriti. Gianluca Forcolin, l’ex Vice presidente della regione Veneto e Presidente del Casinò di Venezia ha chiesto di ricontare le schede, rivendica l’incarico di vice sindaco per la sua Lista Civica che ha preso più voti della Lega. Al neo sindaco Alberto Teso tocca fare da paciere tra la Lista Civica di Forcolin e la Lega, anche se sembra orientato a scegliere in base alle competenze pure essendoci un accordo che stabilisce l’incarico di vice alla lista giunta in secondo posto.

Le parole del Sindaco di San Donà di Piave Alberto Teso

Alberto Teso: “Spero che i partiti entro pochi giorni riescano a chiarire le loro posizioni e a propormi ognuno i propri candidati alla carica di consigliere che nominerò io e deciderò in base della fiducia e delle competenze di ciascuno.”

Alla schermaglia Teso intende lasciare poco tempo al massimo una settimana e poi si parte.

Alberto Teso: “Voglio una giunta che sia presto seduta a lavoro. Ho già chiesto un incontro alle associazioni di categoria. Vorrei un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti degli imprenditori, Confindustria Confartigianato Confcommercio Confesercenti voglio che la casa comunale sia aperta.

Oltre ad essere una casa di vetro come diceva Filippo Turati che sia aperta agli imprenditori. L’ho detto più volte in campagna elettorale: la dignità non arriva da un reddito o da un sussidio, ma arriva da un lavoro che sia equo, giustamente remunerato e che sia soddisfacente.

Quindi, io spero che gli imprenditori rispondano a questo appello e diano alla città di San Donà il loro apporto. Voglio idee proposte, progetti. Da parte nostra ci sarà la massima disponibilità a collaborare e a rilanciare il tessuto imprenditoriale di San Donà di Piave. Conto di ricevere a brevissimo il decreto di nomina, di potermi insediare ufficialmente in municipio e già da venerdì cominciare a lavorare.”

I risultati delle elezioni

Alberto Teso iscritto all’albo degli arbitri tenuto dalla Camera di Commercio e tra i soci fondatori della Camera Arbitrale della Venezia Orientale, delegato per il Comune di Jesolo e membro della giunta provinciale di Ascom Confcommercio, oggi ha incassato un attestato di stima da parte del presidente della Camera di Commercio di Venezia, Rovigo Massimo Zanon.

“La giunta camerale perde una persona di valore” ha detto Zanon. “ll comune di San Donà di Piave avrà un sindaco serio, informato e competente. Auguri cordialissimi a lui e alla città, lui intanto commenta così la sua vittoria.”

Alberto Teso: “Il 63% sinceramente non me lo sarei ma aspettato. E’ un risultato che va al di là di una qualsiasi previsione delle più rosea aspettative. Ho preso quasi dodicimila voti, quasi il doppio di Francesca Zotti”.