Nuovo accordo per gestire le Colline del Prosecco

Un nuovo accordo promette di plasmare un futuro sostenibile per l’area di Conegliano e Valdobbiadene, bilanciando le esigenze logistiche con la tutela dell’ambiente e il potenziale turistico. Il progetto è stato firmato dalla Giunta Regionale del Veneto e dai principali attori locali. L’accordo mira a gestire in modo più efficiente e rispettoso delle risorse le attività legate alle cantine e al turismo. In questo modo si favorisce lo sviluppo economico della regione.

Un nuovo accordo per migliorare l’accessibilità dell’area delle Colline del Prosecco

Il progetto, in linea con il Piano Regionale dei Trasporti, riceverà il supporto finanziario della Regione del Veneto, con un contributo di 87.400 euro. L’obiettivo è implementare un sistema logistico che faciliti l’accessibilità dell’area, senza comprometterne le caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e culturali che ne hanno determinato il riconoscimento UNESCO.

Il presidente Luca Zaia, sottolinea l’impegno della regione nel valorizzare il territorio e la necessità di coordinare le iniziative logistiche in modo sostenibile. L’accordo, che coinvolge diverse entità locali tra cui il Comune di Valdobbiadene, l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco, il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene DOCG e altre. Il progetto rappresenta una sinergia significativa per promuovere lo sviluppo equilibrato dell’area.

L’equilibrio tra lo sviluppo economico e la conservazione dell’ambiente

Luca Zaia enfatizza l’importanza di preservare l’equilibrio tra lo sviluppo economico e la conservazione dell’ambiente, riconoscendo il valore unico delle Colline del Prosecco per il Veneto. L’area, grazie alla vasta concentrazione di aziende agricole e cantine, ha dimostrato un significativo potenziale economico. Tuttavia, è necessario un approccio attento per gestire il flusso di visitatori e garantire la sostenibilità a lungo termine.

Guardando al futuro, l’accordo per una logistica sostenibile delle cantine nelle Colline del Prosecco riflette l’impegno collettivo verso una gestione responsabile del territorio, preservandone la sua autenticità e bellezza per le generazioni future.

