L’aumento di eventi climatici estremi procede in maniera esponenziale con percentuali che sfiorano il 30% da un anno all’altro. Ormai l’emergenza non è più un’eccezione ma è diventata quasi la normalità. Per far fronte a fenomeni imprevisti e calamità servono anche attrezzature adeguate, come può essere ad esempio un pick-up. Quest’ultimo è in grado di trasportare un gran numero di merci e persone.

Un pick-up nuovo fiammante è stato consegnato dall’Amministrazione comunale di Quarto d’Altino e dalla Regione Veneto alla Protezione Civile di Quarto d’Altino. Si tratta di un gruppo molto attivo che conta circa venti volontari.

Efficienza e versatilità: il nuovo Pick-up come strumento fondamentale nei soccorsi della Protezione Civile

Claudio Grosso, Sindaco di Quarto d’Altino: “Effettivamente noi ci sentivamo in dovere ed è un dovere nostro come Amministrazione comunale di essere vicina ai volontari. E proprio perchè quest’ultimi sono volontari il nostro impegno deve essere maggiore. Dobbiamo dotarli di strumenti necessari per poter adempiere al proprio dovere e metterli in condizioni di aiutare chi ne ha bisogno. Purtroppo abbiamo visto, anche nel recente passato, che i casi di maltempo e di calamità stanno aumentando.”

Il nuovo pick-up, già entrato in funzione è costato circa 48 mila euro. Il suo acquisto è stato possibile grazie ad un contributo regionale che ha coperto l’80% della spesa.

Gianpaolo Bottacin, Assessore alla Protezione Civile, Regione Veneto: “Noi abbiamo in Veneto oltre 20 mila volontari della Protezione Civile, 516 organizzazioni e una di queste sono i volontari di Quarto d’Altino. Quest’ultimi sono molto operativi e nel recente passato sono intervenuti anche fuori regione, nelle Marche in modo particolare. È evidente che per intervenire in maniera efficace è necessario sicuramente avere la forza delle braccia ma anche la competenza e le attrezzature. Il pick-up è un veicolo che può essere utilizzato per vari scopi e che consente di essere ancora più efficaci.”

Questo pick-up è un veicolo che può essere utilizzato per vari scopi e consente di essere ancora più efficaci nei soccorsi.

GUARDA ANCHE: Accordo Speedline a rischio, 350 operai in allarme