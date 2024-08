Produzione di prosecco in aumento a Venezia

La produzione di uva e prosecco nel Veneto quest’anno sarà stabile e si aggirerà sui 14 milioni di quintali. Ma ci sono province che dovranno fare i conti con un calo della raccolta e altre, come Venezia, che compenseranno il gap con un +3,5% per tutte le produzioni.

Sempre a Venezia si avrà una crescita addirittura di un 10% in più per la varietà Glera, che serve a produrre il prosecco. I dati sono stati resi noti durante il focus annuale di Veneto Agricoltura sulle previsioni vendemmiali nel Veneto, in Italia, in Francia e in Spagna.

Venezia, dunque vede un anno di produttività crescente, grazie alle condizioni climatiche vissute più favorevoli rispetto a quelle che hanno colpito ad esempio Vicenza e Verona. La buona notizia, però, è dovuta soprattutto all’aumento dei vigneti.

Il calo nel vicentino e nel veronese

Nel dettaglio, a Belluno la produzione prevista rimarrà sostanzialmente stabile, mentre a Padova e a Rovigo i bianchi Glera, Pinot e Chardonnay dovrebbero registrare un aumento del 5-10%. Moscato e Raboso, invece, subiranno un calo. Così a Treviso, dove per il Glera si vede rosa, ma per i rossi è prevista una flessione.

Il quadro peggiore riguarda Vicenza, che dovrà fare i conti con un calo del 25 per cento di Pinot Grigio a causa degli stress termici e idrici. Ma questa situazione comprende anche Verona, dove l’uva bianca subirà un calo del 10-20%. In ogni caso esiste un grande surplus di vino in molte cantine, che potrebbe creare qualche problema per quanto riguarda i pagamenti dell’uva.

