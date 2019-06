Salvaguardare l’ambiente monitorando la salute delle acque nelle nostre coste, catalogandone flora e fauna marina e coinvolgendo la cittadinanza.

Sono alcuni degli obiettivi di “Sentinelle del mare”, progetto di ricerca scientifica promosso dall’Università di Bologna con il sostegno di Confcommercio.

Il progetto Sentinelle del Mare

“È un grande successo, non solo di pubblico e di luoghi in cui l’attività di ricerca e di monitoraggio si svolge, ma dei sistemi che l’hanno accolta” dice Alberto Corti, responsabile Settore Turismo Confcommercio.

Si può, dunque, fare business e fare ecologia divertendosi ed implementando qualcosa di nuovo anche nelle proprie attività economiche.

Stazione di rilevamento

Ammontano ad una cinquantina le stazioni di rilevamento di quest’anno, che riguardano 11 aree regionali, tra le quali il Veneto. Qui l’azione di monitoraggio permetterà di valorizzare l’enorme ricchezza naturalistica e ambientale delle aree costiere.

“È un progetto che parte dal concetto di sostenibilità ambientale per legare l’attenzione di questi temi all’offerta turistica. E’ uno strumento che noi utilizzeremo per targetizzare sempre di più la nostra proposta, per poter dare agli ospiti che frequentano le nostre località balneari il miglior servizio possibile” dichiara il presidente di Unionmare Veneto, Alessandro Berton.

Litorale veneto

Spostandosi tra Eraclea, Bibione e Chioggia “Sentinelle del mare” testerà lo stato di salute tutto intorno a Venezia, analizzando le acque, ad est ed ovest, della laguna.

Arianna Antezza, del dipartimento di Biologia Marina dell’Università di Bologna spiega: “Verranno dati dei questionari a subacquei, snorkelisti e bagnanti che frequentano le zone costiere. Le persone segnaleranno le specie rilevate e i risultati verranno inviati all’Università di Bologna. Verrà poi costruita una mappa sullo stato ambientale del Mediterraneo e del mar Adriatico.”

