L’analisi di Pozza sull’economia veneta

Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto e attivo membro della comunità imprenditoriale veneta, tratta di punti cruciali dell’economia del Veneto in relazione alle importazioni asiatiche.

“I dati sulle importazioni dell’Asia sono importantissimi per il sistema economico Veneto e non solo. Per quanto riguarda il Veneto, sono quasi 12 miliardi di importazioni da questi paesi: 9 miliardi che arrivano solamente dalla Cina, poi dall’India, dal Vietnam e da tutta quell’area.

Bisogna ripensare il nostro modello di produzione: non possiamo dipendere continuamente da questi paesi qui. Questo perché le tensioni geopolitiche si protrarranno per anni, non è una crisi che si risolve dal mattino alla sera.

Soluzioni e strategie proposte

Con un focus su un necessario cambiamento di modello produttivo, Pozza suggerisce una riorientazione delle produzioni nel Mediterraneo, nei Balcani o nel Nord Africa, enfatizzando la collaborazione con Unioncamere Veneto e l’importanza dell’intervento comunitario europeo.

“Come uscirne da tutto ciò? Si può uscire riportando le produzioni all’interno del Mediterraneo, sull’area balcanica, oppure nel Nord Africa. Già ci sono delle esperienze proprio su questo tema. Come sistema camerale, stiamo discutendo già da parecchio tempo con il network di Unioncamere Veneto, di cui ho la presidenza, proprio per dare degli indirizzi ai nostri imprenditori sulle realtà di questi paesi dell’Est Europa e del Nord Africa, quali possono essere le tipologie di produzione riportate qua.”

La necessità di un intervento celere

“Poi ci deve essere anche un intervento della Comunità Europea per aiutare queste imprese a riportare le produzioni nell’Europa o nel Nord Africa. C’è stata un’esperienza che tutt’ora ho avuto modo di vedere. Ad esempio con l’automotive, sono stato in Messico, ho fatto una visita alla nostra Camera di Città del Messico e abbiamo visitato anche il sito produttivo dell’automotive del Messico, dove le più grandi aziende americane e europee stanno investendo molto.”

Mario Pozza sollecita un cambio di prospettiva nell’economia veneta. La collaborazione con Unioncamere Veneto e l’intervento comunitario europeo sono fondamentali per supportare questa transizione strategica e affrontare le sfide geopolitiche a lungo termine.

GUARDA ANCHE: Canale di Suez, a rischio 15 miliardi di euro di scambi