Le nuove linee ferroviarie

Oggi segna una pietra miliare per il trasporto ferroviario in Veneto con l’inaugurazione del nuovo servizio sulle linee Rovigo – Chioggia, Rovigo – Verona e Adria – Mestre. Sempre più comfort nei treni in Veneto.

Elisa de Berti, Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Veneto, celebra il frutto di anni di impegno e collaborazione tra Regione e Trenitalia, promettendo un futuro di maggiore comfort e affidabilità per i pendolari.

Questo progetto non solo segna l’inizio di una nuova era di efficienza, ma rappresenta anche un passo cruciale verso il continuo miglioramento delle infrastrutture regionali.

Elisa de Berti, Assessora alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Veneto: “Oggi è una giornata importante. È appena terminato il viaggio inaugurale da Rovigo a Verona per la nuova gestione del servizio ferroviario sulle linee Rovigo – Chioggia, Rovigo – Verona ed Adria – Mestre.”

Più comfort nei treni veneti

L’Assessora continua: “Le aspettative sono tante. Oggi finalmente si è concretizzato un lavoro che tra infrastrutture Venete e regione Veneto dura da anni. Il servizio a seguito di gara è stato affidato a Trenitalia e con oggi il percorso e il lavoro di squadra continuerà non solo con Trenitalia, ma anche con RFI.”

“Gli interventi e il miglioramento delle infrastrutture sono necessari per il miglioramento anche del servizio. Però da oggi sicuramente tutti i pendolari di queste linee potranno avere un maggior comfort, una maggiore affidabilità e un servizio adeguato. Il lavoro per poter continuare a lavorare prosegue e per continuare a migliorare i servizi.”

GUARDA ANCHE: Aperto il terminal di Fusina tra le polemiche