Vandali in azione, paura tra i residenti

Fine settimana di violenza: baby gang in azione e tentata rapina a Noale.

Un fine settimana di tensione e violenza ha scosso Marghera, Chioggia, Montebelluna e Noale, con episodi che hanno coinvolto adolescenti e messo in allarme le comunità locali.

A Marghera, le telecamere di sorveglianza di un condominio in via Cantore hanno ripreso due giovani mentre lanciavano un bastone su una terrazza privata. Il gesto avrebbe potuto causare gravi danni o ferire qualcuno. La zona, già colpita in passato da episodi di vandalismo e truffe, continua a essere fonte di preoccupazione per i residenti.

La baby gang contro un automobilista

A Chioggia, sabato sera, una baby gang ha preso di mira Marco Tonello, leader del gruppo “Tutta la Romea”. Il suo veicolo, fermo al semaforo nei pressi della chiesa di San Martino, è stato circondato da una decina di adolescenti in bicicletta, che hanno sputato sull’auto e lo hanno deriso. Tonello non ha reagito, ma l’episodio avrebbe potuto degenerare in violenza.

A Montebelluna, sempre sabato sera, un gruppo di adolescenti, tra cui ragazzi di 14 e 17 anni, ha lanciato pietre nel giardino di un’abitazione mentre i proprietari si trovavano a cena fuori. Anche in questo caso, la tensione è rimasta alta, alimentando il senso di insicurezza tra i cittadini.

Escalation di violenza

Il fatto più grave si è verificato a Cappelletta di Noale, dove due ladri hanno tentato di introdursi in una casa dopo aver frantumato una finestra. Nonostante i proprietari avessero avvisato i carabinieri, i malviventi hanno insistito nel loro intento. Nel confronto, un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito al braccio, riportando una lacerazione che ha richiesto 15 punti di sutura.

Questi episodi evidenziano una crescente emergenza legata ai comportamenti violenti di giovani e bande, oltre a una preoccupante insicurezza nelle aree coinvolte. Le autorità locali sono chiamate a intensificare controlli e iniziative per garantire la sicurezza dei cittadini.

