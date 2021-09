Da qualche mese a questa parte, soprattutto con la stagione estiva, Noale sta dando un grande contributo al mondo del libro, specialmente nei riguardi di chi non è uno scrittore blasonato.

L’intervento dell’assessore Anna Maria Tosatto

Abbiamo intervistato in merito l’assessore alla Cultura del Comune di Noale, Anna Maria Tosatto. Ecco le sue parole: “Confermo con un certo senso di orgoglio. In coda agli eventi di NoalEstate, si colloca la edizione 2021 della maratona Il Veneto che legge.

Inoltre, come comune, abbiamo deciso di promuovere anche eventi più ai margini, in particolare uno denominato BybloBike. Si tratta cioè di una speciale bicicletta, guidata dai volontari del servizio civile, che si prefigge di spedire libri in tutte le frazioni della città di Noale.”

“Parallelamente a questo – prosegue la Tosatto – abbiamo dato vita a un’intensa attività di book-crossing, focalizzata nell’area della rocca di Noale, che prevede per ogni libro una dedica particolare. Ovvero: leggimi e lasciami in giro per promuovere la lettura.

Spazio anche agli autori emergenti

Infine, in piazzetta dal Maistro diamo anche la possibilità a scrittori emergenti di far leggere i propri lavori da appositi cantastorie con tanto di maschere. Noale si conferma così non solo città che legge, ma anche città che scrive.”