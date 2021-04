Nella quinta puntata di “Stanno facendo un 48”, programma condotto da Patrizio Baroni, abbiamo discusso insieme ad Enrico Bernardi, primario del pronto soccorso negli ospedali di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, e il Dottor Giovanni Leoni, vicepresidente nazionale dell’Ordine dei Medici, della medicina di prossimità, ovvero il sistema che deve garantire a ogni cittadino una tempestività di intervento in caso di problematiche di salute. I medici sono stati sempre in prima linea contro questa battaglia al Covid.

Medici in prima linea

C’è stata una completa adesione a un progetto di cura che è stato confezionato in corsa. I medici si sono esposti utilizzando dei dispositivi a protezione individuale rischiando perché non erano vaccinati. Fortunatamente non abbiamo avuto tributi importanti da pagate di vite umane, anche se ci sono stati molti colleghi ammalati.

Tornando alla quotidianità gli accesi in pronto soccorso sono tornati a essere quelli di prima se no anche di più. C’è una specie di ressa legata al fatto che ci sono delle contingenze che richiedono dei risultati in tempi rapidi.