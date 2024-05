L’intervento di Manuela Levorato all’evento di Martellago

Dal 14 aprile 2024 al 23 maggio 2024, nel comune di Martellago, si tiene una serie di eventi volti a promuovere il Giro d’Italia. Il 30 aprile, in particolare, è avvenuto un incontro con due campioni dello sport: Manuela Levorato e Amatore Michieletto.

Monica Cornello, vicesindaco del Comune di Martellago: “L’assessore allo sport ha invitato Amatore Michieletto, un nostro concittadino ottuagenario, ricco di successi dal punto di vista sportivo, e Manuela Levorato, campionessa di velocità e Vicepresidente FIDAL Veneto. La nostra biblioteca è sempre più un polo aggregativo e di questo sono estremamente felice e orgogliosa. Spero che, sempre di più, venga utilizzata per fare cose a 360 gradi per la cittadinanza e per aumentare anche il livello di conoscenza, di cultura e di aggregazione del territorio.”

Le parole di Manuela Levorato: “È un bell’arrivare qui a Martellago, dove c’è una grandissima festa dove si palpa questo amore che il paese ha per lo sport, in attesa di questa necessaria pista di atletica. Oggi festeggiamo il loro compaesano, Amatore Michieletto, grande atleta master, ma anche uomo di tanti valori e bell’esempio di come si può stare con qualche anno in più. Lo sport fa parte della mia vita ed è una vera scuola di vita. Ho trascorso 21 anni di carriera molto intensa, faticosa ma anche meravigliosa.”

La testimonianza di Amatore Michieletto sullo sport come strumento educativo e formativo

Amatore Michieletto, campione europeo e italiano master di Marcia, dichiara: “L’ultimo anno è stato meraviglioso perché ho cominciato a febbraio, vincendo il campionato italiano sui 3 mila metri indoor ad Ancona. Ho proseguito a Torun, in Polonia, nel campionato europeo, ho fatto nei 3 mila metri un secondo posto, quindi, medaglia d’argento. Poi, abbiamo fatto i 5 mila metri in strada, dove c’era anche la gara a squadre, anche lì ho fatto una grande gara. È stata una grande sofferenza perché il tedesco mi ha maltrattato fino alla fine, tranne gli ultimi 100 metri dove l’ho maltrattato io, vincendo la medaglia d’oro. Un bell’impegno che ho, ormai, da 55 anni e che consiglio a tutti. È per tutti lo sport e la prova ne è la mia età.”

A proposito dell’importanza dello sport, Daniele Favaretto, assessore allo sport del Comune di Martellago, sostiene: “Lo sport dà una mano ai giovani, a non distrarsi in altre maniere, a frequentare i luoghi sani, luoghi dove ti insegnano le regole, luoghi dove si dà una certa educazione. Il lavoro di squadra e il rispetto per l’avversario devono essere basilari nell’educazione sportiva e devono dimostrarlo soprattutto gli allenatori.”

Andrea Saccarola, sindaco del Comune di Martellago, aggiunge: “Ho detto prima che l’importante non è vincere ma partecipare. Io lo penso fortemente perché dalle sconfitte si impara tanto, ci sono volte che si vince e volte in cui si perde. L’importante è metterci sempre il massimo, come nella scuola e come nella famiglia.”

