Lo psicologo deve essere una figura permanente in tutte le scuole. È questa la replica dell’Ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha dichiarato l’intenzione di istituire l’assistenza psicologica permanente a scuola, laddove si presentino situazioni di criticità.

La proposta del Ministro è ispirata dagli ultimi episodi di aggressione di studenti verso insegnanti o di studenti tra loro. Ma secondo gli psicoterapeuti, la psicologia è soprattutto prevenzione e potrebbe essere fuorviante creare l’aspettativa di un intervento spegni-incendio. È anche stigmatizzare passare il messaggio che lo psicologo è a scuola per studenti con disagio.

Le parole del Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto

Luca Pezzullo, Presidente Ordine degli Psicologi del Veneto: “Purtroppo l’Italia è ancora fanalino di coda europea in termini di servizi di psicologia scolastica. Siamo l’unico Paese che un po’ incredibilmente non ha un servizio strutturale di psicologia nei nostri istituti. E che quindi possa prendersi cura del benessere del percorso di apprendimento, per i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri figli, ma in realtà anche per gli insegnanti e i dirigenti attraverso forme di sostegno di sistema al sistema formativo nazionale.

C’è stata un’esperienza nel 2020 sull’onda del Covid con 40 milioni di euro, che rispetto ai fondi nazionali dedicati all’istruzione e alla sanità sono una goccia nel mare, che però ha permesso positivamente di vedere l’impatto di inserire uno psicologo in ogni istituto nazionale.

Questa forma di finanziamento che doveva diventare strutturale non lo è stato, però crediamo che sia veramente venuta ora di ripensare definitivamente la presenza di uno psicologo in ogni istituto. Come forma di presidio del benessere del percorso di apprendimento e di tutela di tutte le componenti di ecosistema scolastico”.

Un investimento in linea con il PNRR

Secondo le informazioni diffuse dall’Ordine degli psicologi si stima che ogni euro investito in prevenzione psicologica permetta di risparmiare in proporzione da quattro a dieci volte tanto negli anni successivi in termini di spese sanitarie, sociali e giudiziarie e dunque si tratterebbe di un investimento con ritorno economico in linea con i fondi PNRR dati dalla Commissione Europea