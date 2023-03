Ospite di questa puntata della trasmissione “Il Fatto di Luigi Gandi” è Gianluca Forcolin, ex vice presidente della Regione Veneto che ci parlerà della situazione politica ed economica del Veneto con focus su la grandezza della regione nei momenti di difficoltà.

La grandezza della regione Veneto nelle difficoltà

“La regione Veneto è sempre stata una grande regione perchè comunque ha avuto quello spirito e quel DNA di grande popolo lavoratore perchè abbiamo superato situazioni difficili sempre rimboccandoci le maniche. Ricordiamolo perchè la guerra ha devastato i nostri territori, quando qualcuno parla di territori che hanno subito la guerra e parla di nazione, c’è chi la guerra non l’ha mai vista in questo paese.

Qua ci sono stati distrutti ponti, edifici, chiese, è stato ricostruito, per lo più in territori di miseria e hanno visto rimboccarsi le maniche, hanno visto sudore, sacrificio e quindi con il grande popolo veneto vedere sempre la luce. Ma questo grazie proprio al DNA del nostro popolo, dobbiamo essere orgogliosi.

Questo territorio che ha subito dalle guerre fino alle situazioni economiche, come qualche anno fa a Veneto Banca o la Popolare di Vicenza, sono mancati all’appello 20 miliardi di euro. I cittadini veneti sono andati in disgrazia, hanno avuto grandi difficoltà, però le imprese e le famiglie con grande dignità hanno continuato e hanno rilanciato la regione. Oggi vorrei vedere se questa situazione fosse accaduta in qualche altro territorio o regione di questo paese. Si sono tirati su ma sempre con l’approccio del lavoro.

Il mondo della partita IVA, della piccola impresa che ha fatto grande il Veneto, è gente che aveva la quinta elementare, al massimo la terza media, e che ha fatto impero, ha fatto impresa. Quindi grande volontà, grande creatività e soprattutto grande abnegazione per il lavoro.”

GUARDA ANCHE: San Donà di Piave: il progetto di Gianluca Forcolin