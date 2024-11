Fieracavalli, Veneto leader dell’equitazione mondiale

Fieracavalli: Verona e il Veneto protagonisti dell’equitazione mondiale.

La 126° edizione di Fieracavalli con Luca Zaia

Si è inaugurata oggi la 126° edizione di Fieracavalli, la manifestazione internazionale che celebra il mondo del cavallo e dell’equitazione, confermando Verona come il più grande centro ippico al mondo. L’evento, in programma dal 7 al 10 novembre a Veronafiere, ha aperto i battenti con un’importante affermazione da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato come il territorio veneto sia ormai una delle principali destinazioni per il turismo equestre a livello mondiale.

Con oltre 23.000 cavalli e 31.258 equidi totali, il Veneto si conferma leader in Italia per numero di animali e strutture dedicate all’equitazione. Zaia ha evidenziato come Fieracavalli non sia solo un evento fieristico, ma un motore per l’economia regionale, capace di valorizzare il settore equestre e contribuire allo sviluppo locale. Il turismo equestre, infatti, è un segmento in forte espansione che coinvolge una rete di strutture ricettive, agriturismi, produttori locali e attività di servizio, favorendo la sostenibilità economica e culturale delle comunità rurali.

Un’edizione rinnovata

L’edizione di quest’anno si distingue per un’immagine rinnovata e un ricco programma di competizioni sportive, spettacoli, e un focus sul turismo rurale e sull’equitazione etica. Oltre agli appuntamenti sportivi, Fieracavalli offre uno spazio di riflessione sul benessere animale e sulle pratiche di equitazione consapevole, elementi che arricchiscono la manifestazione e la rendono un evento di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

Con il supporto delle istituzioni e della Regione Veneto, Fieracavalli si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire l’eccellenza del mondo equestre e del turismo a cavallo, unendo tradizione, sport e innovazione.

