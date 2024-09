Festival della Politica 2024

Dal 5 all’8 settembre, Mestre ospiterà la tredicesima edizione del Festival della Politica, intitolata “Tutta la vita davanti. Una polis per la generazione Z”.

Parte del programma “Le Città in Festa” e patrocinato dal Presidente della Repubblica, dalla Regione Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia, l’evento è organizzato dalla Fondazione Pellicani con la collaborazione della Fondazione di Venezia, M9 Museo del ‘900 e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.

Durante cinque giorni di manifestazioni (con un’anteprima il 4 settembre), il centro di Mestre si trasformerà in un vivace palcoscenico con 50 eventi che includono dibattiti, lezioni, laboratori, spettacoli e proiezioni cinematografiche, coinvolgendo 109 ospiti. Gli eventi si svolgeranno in sei sedi diverse, tra piazze del centro e spazi del M9. Il programma completo è allegato.

Temi e curatori dell’edizione

Quest’anno, il Festival si concentra su un tema di grande rilevanza: il ruolo e le aspirazioni della generazione Z nella società moderna. Con una rilevanza speciale vista l’anno in cui quattro miliardi di persone sono chiamate alle urne per elezioni nazionali o sovranazionali, il Festival esplorerà come i giovani vivono e percepiscono la polis contemporanea.

Gli argomenti principali includono il futuro dei giovani, il loro rapporto con la politica, e come le questioni attuali come il lavoro, la crisi economica e demografica, le sfide ambientali e climatiche, e le trasformazioni culturali influenzano il dialogo intergenerazionale.

In aggiunta al tema centrale, il Festival tratterà anche grandi questioni del presente, tra cui i conflitti in Europa e Medio Oriente. Per guidare la discussione su questi temi, il Comitato scientifico ha nominato anche quest’anno due curatori ospiti: Pietro Del Soldà e Sara Sanzi.

GUARDA ANCHE: Le proteste dei veneziani alla Regata Storica ’24