Cavallino Treporti presentati gli eventi dell'estate 2019

La Sunset Run, il Palio Remiero delle Contrade e il Sand&Sound sono tra gli eventi di apertura della stagione estiva e del ricco calendario comunale che raccoglie oltre i 150 appuntamenti di Cavallino-Treporti, da giugno a settembre. Storia, tradizione, cultura, sport, musica saranno i fili conduttori per la stagione estiva 2019 della località balneare.

Summer Events 2019

«Unire in un unico calendario estivo tutti gli appuntamenti dedicati ai residenti e agli ospiti oggi ci rende orgogliosi perché dal 2016, primo anno del progetto “Summer Events 2019” ad oggi, gli appuntamenti sono quasi raddoppiati. La forza delle rete è anche questo: unirsi per creare manifestazioni per tutti, valorizzando quanto di più forte c’è a Cavallino-Treporti, le associazioni e il volontariato. Anche attraverso le manifestazioni possiamo far conoscere il nostro territorio e le nostre peculiarità – dice la sindaco Roberta Nesto -.

Cavallino Treporti

Quest’anno con il Parco Turistico abbiamo rafforzato la promozione nelle fiere internazionali, nelle attività, nelle strutture ricettive, e dalla prossima settimana consegneremo la brochure degli eventi anche casa per casa perché anche i nostri cittadini possano godere degli eventi che non sono solamente per gli ospiti, potendo percepire anche quanto preziosi siano il lavoro e la disponibilità di tutti per creare particolari momenti in tutta Cavallino-Treporti».

Valorizzazione del territorio

«Valorizzare il nostro territorio anche attraverso lo sport è uno degli obiettivi che abbiamo condiviso anche con le associazioni e per questo sosteniamo le manifestazioni della corsa non competitiva e della voga, appuntamenti ormai consolidati a Cavallino-Treporti, che nrappresentano non solo la tradizione di vivere il nostro territorio all’aria aperta ma anche il contatto con la natura e l’acqua – aggiunge Lisa Targhetta, consigliera con delega allo sport -. L’amministrazione quindi si è impegnata a promuovere e valorizzare l’evento anche nei canali radio di tutto il Veneto».

«La Pro Loco, nel corso degli ultimi tre anni, ha iniziato una stretta collaborazione con l’attuale amministrazione comunale tanto da diventarne il braccio operativo per le manifestazioni – specifica Antonella Vianello, presidente della Pro Loco -. L’idea, inoltre, all’inizio del nostro operato, era quella di collaborare con le associazioni presenti nel comune e questo, piano piano, lo stiamo realizzando. Ne è dimostrazione il Palio Remiero che anche quest’anno abbiamo voluto aiutare nell’organizzazione delle due giornate».

«Le manifestazioni sono un momento importante di condivisione per tutti, residenti ed ospiti, ed è per questo che le stiamo supportando e puntando a comunicare e promuovere gli eventi nelle fiere, nel web e nei canali social, per rendere sempre più attrattiva Cavallino-Treporti anche da questo punto di vista» – commenta Paolo Bertolini, presidente del Parco Turistico.

Programma