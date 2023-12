Biblioteche Venezia, nuovi percorsi per i giovani

La Rete Biblioteche Venezia è entusiasta di annunciare la sua progettualità dedicata ai giovani per il 2024, supportata dalla Regione del Veneto nell’ambito dei Piani di intervento per le politiche giovanili. Denominata “Giovani e Generattività”, la nuova iniziativa è pensata per giovani dai 14 ai 35 anni.

Sbocciare di creatività: giovani protagonisti del futuro

Tutte le attività, iniziate a gennaio 2024, sono gratuite ma richiedono iscrizione entro il 21 dicembre 2023. Il progetto mira a stimolare la formazione giovanile, promuovendo relazioni, esperienze e idee in uno spazio sicuro come le biblioteche di pubblica lettura.

Innovazione culturale: tre percorsi coinvolgenti

La Rete Biblioteche Venezia ha collaborato con Associazione Culturale Animare Venezia, Società Studio Giochi di Venezia e Associazione Venezia Comix. I giovani, coinvolti nella progettazione, avranno l’opportunità di partecipare a tre percorsi gratuiti: “New Genera(c)tion”, “Masters in games”, e la seconda edizione di “Corti in Azione”.

Dalla parola all’immagine: formazione pratica e creativa

Il percorso “New Genera(c)tion” offrirà l’esperienza di costruire eventi, mentre “Masters in games” coinvolgerà i ragazzi nell’ideazione di nuovi giochi da tavolo. La seconda edizione di “Corti in Azione” permetterà ai partecipanti di imparare a creare cortometraggi, collaborando con l’Associazione Venezia Comix.

L’iniziativa ha coinvolto giovani provenienti dal Servizio Civile e tirocini nelle biblioteche, assicurando che i progetti siano adatti alle esigenze e ai gusti dei destinatari. Le attività si svolgeranno presso le Biblioteche di Carpenedo Bissuola e la Biblioteca civica VEZ, contribuendo alla formazione e alla crescita dei giovani nel 2024.

Guardando al futuro, la Rete Biblioteche Venezia auspica che questi programmi siano solo l’inizio di un percorso continuo di crescita e innovazione per i ragazzi della comunità. L’iscrizione è aperta, e l’avventura inizia ora. Siamo pronti a vedere emergere nuovi talenti, idee audaci e connessioni durature tra i giovani di Venezia.

