Confermate tutte e nove le bandiere blu che il Veneto si aggiudica ormai da anni. Il Cavallino-Treporti gongola per aver ottenuto per la 17 ° volta il certificato di garanzia per la sua costa. Si è consumato anche quest’anno il rito dell’aggiudicazione del riconoscimento internazionale alle località costiere italiane dove lo sfruttamento delle risorse turistiche è compatibile con l’ambiente.

E’ andata bene anche al Friuli, che si è visto assegnare 13 bandiere e ad altre 14 località, distribuite in tutto il Paese, che per la prima volta hanno ottenuto il vessillo. Tra cui anche un comune del Lago Maggiore, Cannobio.

La bandiera blu è ambita perché attira più turisti e soprattutto quelli più danarosi, che cercano standard alti nei servizi e nell’ospitalità.

C’è molto movimento sul fronte delle prenotazioni in queste settimane sia tra gli italiani verso le località del Paese sia tra gli stranieri per recuperare i due anni di fermo causati dall’emergenza covid.

Per questo vi segnaliamo, nel caso stiate prenotando le vacanze, le new entry, che sono, oltre alla meta in Piemonte, Ispani in Liguria, Pietrasanta in Toscana, Castro , Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Caulonia e isola di Capo Rizzuto in Calabria, Porto Recanati nelle Marche, Budoni in Sardegna, Alba Adriatica in Abruzzo, Furci Siculo in Sicilia, e Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna.