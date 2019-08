Miss Italia 2019: al via le prefinali a Mestre e Venezia

Quattro presentazioni delle miss al pubblico; due conferenze stampa; tre sessioni fotografiche; la sfilata delle finaliste sul red Carpet della Mostra del Cinema: tutto in cinque giorni, dal 26 al 30 agosto. Così il Veneto, con lo splendore delle città di Venezia-Mestre e di Jesolo e con le loro strutture ultramoderne, accoglierà le ragazze di Miss Italia, una giuria speciale, ospiti, giornalisti.

Prefinali di Miss Italia

Se la patron Patrizia Mirigliani è già arrivata in avanscoperta nella “Città di Miss Italia” di cui è sindaco Valerio Zoggia, è prevista a breve anche la presenza di Alessandro Greco, conduttore della finale del 6 settembre su Rai1, e di Carlotta Maggiorana, la Miss detentrice della corona, tutti e tre impegnati nei servizi fotografici richiesti dai periodici italiani.

Arrivo delle miss a Mestre

Ma il giorno atteso dalle 185 miss è lunedì 26 a Mestre. Il quartiere generale dell’organizzazione di Miss Italia è il raffinato e avveniristico “Leonardo Royal Hotel Venice Mestre” dove, dal primo mattino, si presenteranno le ragazze che, attraverso selezioni svoltesi in ogni angolo d’Italia, si sono conquistate questo posto.

L’obiettivo: la corona di Carlotta che alle 11,30 nel Museo M9, insieme alla patron e ai rappresentanti dei Comuni di Jesolo e Venezia – Mestre, dà il via al primo incontro con la stampa alla quale saranno illustrate le fasi delle Prefinali, brevi come durata, ma ricche, intense e decisive. Intanto, tra le 188 candidate in arrivo in Veneto, 23 sono già promosse alle finali e, quindi, la giuria (tre componenti) sceglierà 57 miss tra tutte le altre per formare – nel pomeriggio di mercoledì 28 – il gruppo di 80, numero che già di per sé celebra l’anniversario del concorso.

Ecco le presentazioni pubbliche delle miss: in 188 il 26, la sera stessa del loro arrivo; il 28, quando saranno già in 80; la sera successiva, sempre a Mestre, in Piazza Ferretto, dopo il ritorno delle finaliste dalle emozioni del Red Carpet e, infine, venerdì sera 30 agosto, a Jesolo, con la ‘Parata” nelle strade del Lido tra cittadini e turisti.

Alle 12,30, lo stesso giorno, il sindaco, con Patrizia Mirigliani e Carlotta Maggiorana, incontrerà la stampa per l’inizio delle giornate delle Finali. Per il resto, gli appuntamenti con i professionisti della fotografia sono, si può dire, all’ordine del giorno.

Tutte le miss non dimenticheranno il Museo Novecento – M9 dove saranno ospiti in più occasioni. La magnifica struttura sarà visitata tra l’altro il 28 dalle 23 miss già finaliste.