Via Piave, il prefetto cambia strategia, individuati almeno 80 alloggi sfitti nella zona tra Via Duca d’Aosta, Via Fiume e Via Cavalieri di Vittorio Veneto. Una terra di nessuno dove la fanno da padroni pusher e clochard.

Gli 80 Alloggi Sfitti in Via Piave

Si sa per certo che almeno 8 di questi alloggi sono occupati abusivamente, ma i residenti della zona da anni notano movimenti nei giardini e puntano il dito sull’inattività dell’Ater, ente che le gestisce. Si tratta di abitazioni che potrebbero essere ristrutturate e riassegnate.

Lo stesso prefetto, Nicola di Bari, è venuto a sapere degli alloggi durante l’incontro con i residenti di Via Piave e da allora è partito il monitoraggio e la direzione dell’Ater è stata convocata in Prefettura. L’azienda ha snocciolato le cifre per il risanamento edilizio, le quali sono molto alte: 4milioni di euro, 50mila ad appartamento. Al contrario il canone per le persone in difficoltà è di appena 40 euro. Dunque, il piano di recupero c’è, ma sembra destinato a diventare a lungo termine a causa dei costi. Nel frattempo le porte d’ingresso saranno sostituite con porte blindate.

Blitz in 2 Hotel Dismessi a Jesolo, trovati 4 Abusivi

La caccia ad un tetto, seppur precario è diffusa in tutta la città metropolitana, tanto che a Jesolo gli irregolari puntano sugli alberghi smessi. Mercoledì, durante un blitz della polizia negli Hotel Colorado e Tritone sono stati trovati un cittadino del Marocco e 3 tunisini, di cui un minorenne. Solamente quest’ultimo rimarrà in Italia, in una comunità a San Stino di Livenza.