241 case Ater pronte per l’assegnazione

Il numero delle abitazioni assegnabili arriva da una verifica voluta dal presidente dell’Ater Raffaele Speranzon

E ora che la giunta del Comune di Venezia ha approvato le delibere per l’emanazione dei bandi. Sarà possibile assegnarne ben 158 nel territorio comunale, cioè tutte quelle situate tra il centro storico, le isole, e la terraferma veneziana.

Sono tutte abitazioni di tipologia Erp (Edilizia residenziale pubblica) di proprietà dell’Ater, che già si potrebbero assegnare ai cittadini. Ma solo dopo la comunicazione, da parte della Regione, dei canoni per gli affitti e dopo la pubblicazione dei bandi e le successive graduatorie.

La dichiarazione

“Molte abitazioni sono state ristrutturate con lavori recenti – spiega Raffaele Speranzon – e presto, grazie alla pubblicazione dei bandi, si potranno assegnare ai cittadini. C’è soddisfazione per il lavoro che l’Ater: non è infatti cosa da poco conto aver sistemato oltre un centinaio di alloggi dallo scorso anno ad oggi. A questi, si aggiungono gli ultimi 22 realizzati con fondi europei, e le 37 “case intelligenti” di Campo dei Sassi”.

Da una verifica sono emersi 66 appartamenti che non erano mai stati utilizzati, dopo la loro sistemazione, alcuni anni fa. Si tratta di alloggi per cui l’Ater, in passato, aveva comunicato la disponibilità, ma che non sono stati assegnati, in alcuni casi rifiutati. Con la “fame” di case che c’è oggi, il nostro impegno è rendere appetibili anche quelli, con piccole manutenzioni e riqualificazioni, e rimetterli sul piatto delle assegnazioni, evitando che finiscano nel dimenticatoio. Inoltre, per non tenere le abitazioni sfitte, in attesa dei bandi e delle successive graduatorie definitive, intendiamo procedere con un piano della mobilità, come prevede la nuova legge regionale (la n.39 del 2017): utilizzeremo il “cuscinetto” di case disponibili per trasferire chi ha problemi di mobilità ai piani più bassi o avvicinarli alle famiglie.”

La maggior parte di queste 241 case hanno visto ristrutturazione recentemente dall’Ater (135 tra l’estate e l’autunno scorso). 37 “case intelligenti” di Campo dei Sassi” ad Altobello, destinate ad inquilini anziani e disabili, dove un appartamento è dedicato alle “badanti di condominio”.

Vi sono poi 66 appartamenti disponibili ma per qualche motivo non sono state assegnate, o, sono state rifiutate dagli inquilini. Tra queste ultime, ad esempio, vi sono a Mestre 13 abitazioni in via del Bosco e 4 della “Nave” in via Squero.

Quante e dove sono:

In tutto, sono 241 gli alloggi Ater disponibili, di cui 158 nel Comune di Venezia:

39 sono ubicati nell’area insulare: 6 tra Cannaregio e Castello, 26 alla Giudecca, 3 al Lido e 4 a Murano.

119 si trovano in terraferma: 69 a Mestre, 21 a Favaro e Campalto e 29 a Marghera e Chirignago.

83 negli altri comuni della Città metropolitana, così ripartiti: un alloggio a Campolongo Maggiore, uno a Caorle, uno a Ceggia, uno a Concordia Sagittaria, uno a Eraclea, uno a Fiesso d’Artico, uno a Fossò, uno a Pramaggiore, uno a Santa Maria di Sala e uno a Torre di Mosto;

2 alloggi a Marcon, 2 a Noale, 2 a Quarto d’Altino, 2 a Salzano e 2 a Santo Stino di Livenza;

3 alloggi a Cavarzere, 3 a Meolo, 3 a Musile di Piave e 3 a

Portogruaro;

4 alloggi a Mira e 4 a San Michele al Tagliamento;

6 alloggi a Dolo;

7 alloggi a Mirano e 7 Spinea;

10 alloggi a Jesolo;

13 alloggi a San Donà di Piave.

Sono tutti alloggi di tipologia Erp (edilizia residenziale pubblica), in particolare: 135 alloggisono stati restaurati recentemente: 20 nel centro storico veneziano, 47 tra Mestre e Marghera e 68 in provincia. Tra questi vi sono anche i 22 alloggi sistemati con 1,3 milioni di fondi europei Por-Fesr: 10 a Mestre, 7 a Marghera, 3 a Campalto, 1 a Favaro Veneto e 1 a Mirano. A febbraio sono terminati i lavori alle 37 “Case intelligenti” di Campo dei Sassi ad Altobello, destinate a inquilini anziani e disabili, che ora ospiteranno il progetto innovativo di assistenza familiare.