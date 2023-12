Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati, anche il problema femminicidi, che ha visto un nuovo caso in Veneto proprio negli ultimi giorni.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dato la sua opinione, riguardante il bisogno di limitare il grave problema dei fermminicidi. Dopo il caso di Giulia Cecchettin, da qualche giorno, infatti, è purtroppo salito alla ribalta della cronaca nera l’omicidio di Vanessa Ballan.

Queste sono state le sue parole: “Non è un accusa alle persone. Ma è un puntare il dito contro una legge, che probabilmente ha bisogno di essere tagliandata, più incisiva e tutelante nei confronti della donna. Abbiamo capito che, nonostante sia stato attivato nel rispetto della legge il codice rosso, poi alla fine colui che era oggetto di questa attenzione, si è rivelato l’omicidio di Vanessa. Non è male come idea quella di pensare, se si potesse magari coinvolgendo altre persone esperte, ad un inasprimento del codice rosso in maniera tale di tutelare ancora di più le donne”.

LEGGI ANCHE: Autopsia su Vanessa: picchiata e accoltellata