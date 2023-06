Il Veneto si conferma regione d’élite nel panorama sportivo nazionale per presenza di atleti, società ed operatori sportivi. A comunicarlo è l’Osservatorio Regionale per lo Sport che monitora il livello di partecipazione della popolazione sia all’attività sportiva organizzata in ambito del CONI e del CIP, sia a livello non istituzionale.

Veneto Regione Europea per lo Sport 2024

La candidatura della Regione Veneto a Regione Europea dello Sport 2024 è stata accolta positivamente dalle amministrazioni locali che vedono in questo possibile importante titolo una riprova dell’impegno volto a valorizzare lo sport all’interno della realtà territoriale veneta.

Cristiano Corazzari, Assessore allo Sport Regione Veneto: “Questa è una bella opportunità per valorizzare e promuovere il movimento sportivo veneto. Il Veneto è una regione di sport e di sportivi. Quasi 500 mila atleti tesserati nelle varie discipline e decine di migliaia di società sportive e enti che lavorano anche nel volontariato legato allo sport.

Tutto questo per noi rappresenta un movimento che è parte integrante della nostra comunità. Con questa candidatura lo vogliamo promuovere e valorizzare. Valorizzare tutto il patrimonio dell’impiantistica sportiva che abbiamo diffuso sul territorio insieme agli enti locali.

Siamo certi che si incardini perfettamente nel percorso che ci porterà al Milano-Cortina 2026 fortemente voluto dal Presidente Zaia. Lo sport deve essere sempre di più al centro dell’attività e della vita sociale e culturale della nostra regione.

Questo è il motivo per cui abbiamo voluto fortemente questa candidatura. Poi naturalmente si era realizzato un programma di attività ed iniziative che potrà essere anche l’occasione per reperire nuove risorse per tutto il mondo dello sport”.