Il 23 aprile sarà la Giornata mondiale del libro e del copyright. Per l’occasione, l’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto – in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai – ha organizzato un evento di lettura, che anticipa la quinta edizione della maratona di lettura “Il Veneto Legge” di venerdì 24 settembre 2021.

Le parole di Daniele Brunello, Presidente regionale AIB sez. Veneto

“Venerdì 23 aprile, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto di autore, prende avvio la quinta edizione della maratona di lettura “Il Veneto Legge”.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto, dalla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Scopo della maratona è proprio promuovere la lettura in tutte le sue forme e si articolerà in una lunga serie di appuntamenti, cosiddetti di riscaldamento, in preparazione della maratona vera e propria, che si svolgerà venerdì’ 24 settembre. Il primo appuntamento di Veneto Legge è proprio venerdì 23 aprile.

Oltre varie interviste, ci sarà una mini-maratona con collegamenti da tutte le province della regione. Il tutto può essere seguito sulla pagina facebook e i canale Youtube del “Il Veneto Legge”. Buona maratona e buona lettura a tutti!”.