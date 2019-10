TG Veneto: i titoli di apertura

Allarme infiltrazioni mafiose in Veneto: 400 aziende nei tentacoli della malavita organizzata. Le cosche controllano anche il gioco d’azzardo ed i ristoranti.

Lo stadio Menti a Vicenza blindato in previsione del derby contro il Padova. Questori e sindaci delle due città: la partita di sabato dovrà essere una festa.

Data storica per due religioni: il vescovo di Padova per la prima volta visita la Sinagoga della città. Chiese unite contro il turpiloquio della politica e della società.

In migliaia fuori città per il ponte di Ognissanti: a preoccupare i turisti in arrivo e i veneti in partenza c’è l’arrivo del maltempo che caratterizzerà tutto il fine settimana.

Arriva il decalogo per l’utilizzo dei monopattini a noleggio a Verona: velocità controllata, certezza sulle generalità del guidatore e divieto di utilizzo ai minori di 14 anni

