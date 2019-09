TG Veneto: i titoli di apertura

Lotta allo smog: dal primo ottobre fino al 31 marzo 2020 entreranno in vigore in tutto il Veneto le misure di contenimento delle polveri sottili tra divieti e deroghe.

L’ex ospedale geriatrico di Padova diventa il fulcro del nuovo polo umanistico dell’università patavina: al suo interno una delle biblioteche più grandi d’Europa.

Festeggiato in tutto il Veneto San Michele santo patrono della polizia. A Padova si è parlato di sicurezza in città: dovrebbe far più paura ciò che non si vede, il messaggio lanciato dal questore.

Carne halal nel menù della mensa scolastica: è la richiesta di un gruppo di genitori bengalesi alla dirigente di una scuola elementare di Mestre. Dura la replica dell’assessore regionale Marcato

Altra vittoria per Sammy Basso: protagonista indiscusso della mezza maratona del Brenta a Bassano del Grappa. Un Sogno realizzato grazie a 50 amici.

