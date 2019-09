TG Veneto: i titoli di apertura

Il ministro degli affari regionali ha incontrato il presidente Zaia a Venezia: il vertice è tutto sull’autonomia. Si farà, promette Boccia, ma con la lotta alle disuguaglianze.

In futuro sarà il trasporto su rotaia. Impennata di investimenti all’interporto di Verona: obiettivo mobilità sostenibile e abbattimento delle emissioni inquinanti.

Terribile avventura per un 43enne che si era appisolato in auto dopo una serata in discoteca: due teppisti ventenni lo hanno sequestrato, picchiato per ore e rapinato.

La Diocesi di Padova chiude il bilancio 2018 con i conti in rosso: mancano più di 600 mila euro e a pesare maggiormente è la voce “manutenzione degli immobili”.

Apertura straordinaria della casa di Tiziano a Pieve di Cadore: occasione unica per visitare anche la mostra che racconta i suoi celebri autoritratti

