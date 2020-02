TG Veneto News: i titoli di apertura

Tromba d’aria nel Bellunese: a Canale d’Agordo scoperchiato un albergo, a Sospirolo il tetto di una palestra finisce contro la scuola, paura, ma nessun ferito.

Progetto da 30 milioni di euro per salvare piazza San Marco a Venezia: in attesa del Mose presentato un sistema di pompe e mini dighe per far defluire la marea.

Pochi nati e popolazione sempre più vecchia: la fotografia del Veneto parte dall’istat. Per la prima volta a cala il numero di abitanti in Italia.

Medici non specializzandi in arrivo anche negli ospedali bellunesi: grazie all’accordo tra regione, Università di Padova e Verona quasi 200 quelli assunti in tutto il Veneto.

Completato lo studio per la mappatura dei genomi del cancro: al progetto che ha coinvolto 1300 scienziati di 37 paesi ha partecipato anche l’università di Verona.

Compie 100 anni la sezione Ana Montegrappa di Bassano: la seconda più vecchia d’Italia. Striscione celebrativo della sede accanto al ponte degli Alpini. Tra due mesi e celebrazioni ufficiali

