TG Veneto News. Scontro tra aerei militari in addestramento sopra i cieli di Guidonia nel Lazio: morti due piloti, uno è il Veronese Marco Meneghello, aveva 46 anni. Una sua manovra ha evitato una collisione con le case.

La strage delle due ragazze a Gorgo al Monticano, Zaia rilancia le campagne choc con i mezzi incidentati fuori dai locali e le comunicazioni attraverso i social. Attesa per il nulla osta per i funerali delle due giovani.

Quarto morto sul lavoro in Veneto da inizio mese. A Soave perde la vita un agricoltore schiacciato dal suo trattore. Incidente analogo a Bosco Chiesanuova il primo marzo. Ieri era morto un operaio in un’azienda agricola di Annone, questa mattina nel rodigino 65enne morto dopo la caduta da una scala.

Hanno perso tutto, lavoro e casa: da sei mesi vivono nella loro auto per le strade di Vicenza. E’ la storia di una coppia che non trova posto nelle strutture di accoglienza e che lancia un appello: “aiutateci”

E’ andata deserta l’asta per la gestione degli impianti di risalita sul Nevegal: l’unica ditta interessata non aveva tutti i requisiti. Il comune intenzionato a ripresentare il bando.

Compie 10 anni il progetto Quid: i tessuti dei grandi marchi della moda trasformati attraverso il lavoro di donne con fragilità. 8 marzo a Verona la celebrazione dell’anniversario.

La regione lancia “Veneto Creators”: una sfida digitale tra 28 giovani per promuovere le bellezze del territorio regionale. Su Instagram e Tik Tok racconteranno i luoghi simbolici più suggestivi sfidandosi a colpi di hashtag.

