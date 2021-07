TG Veneto News. Oltre 309 nuovi positivi: a Treviso ricoverati due no vax. Sono Verona, Treviso e Vicenza le province con i dati più critici. Effetto assembramenti europei di calcio.

Il balzo dei contagi e la variante Delta cominciano a preoccupare i cittadini. Tornano le code nei centri tamponi. Boom di ingressi in questa settimana in fila soprattutto i giovani.

I camper dell’Ulss3 Serenissima nei luoghi della Movida a caccia dei positivi: l’ambulatorio mobile nelle sagre, nelle piante e nei concerti. Si comincia sabato con la festa del Redentore.

Green pass per eventi e discoteche, ma anche per bar e ristoranti: ipotesi sul tavolo del governo. Cittadini ed esercenti divisi.

Trattativa saltata, confermato lo sciopero dei dipendenti dell’Arena di Verona: salta l’AIDA in programma questa sera. Il sindaco: una vergogna, danno di immagine per la città.

Ad Alleghe la cerimonia per i 90 anni della locale sezione degli Alpini: il paese omaggia le penne nere con due giorni di festa.

Il Chievo fuori dalla serie B: finisce la favola. Oggi l’annuncio della FIGC. Bocciato ricorso dopo il caso dei 30 milioni di euro non versati. Tifosi sotto shock.

