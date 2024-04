TG Veneto News – Edizione del 15 aprile 2024

TG Veneto News. La premier Giorgia Meloni al Vinitaly nella giornata che celebra il made in Italy. La Premier parla anche di autonomia e sul terzo mandato dice: “Al momento non c’è l’accordo nella maggioranza”.

Il Presidente delle case di riposo del Veneto scrive alla Presidente del Consiglio: “Per l’emergenza anziani serve un ministro dedicato”.

A Ponte San Nicolò si attende il nulla osta per l’ultimo saluto da Adriano Scandellari, il 57enne morto nella strage della diga. Lutto cittadino e maxischermo per il funerale. Intanto migliorano le condizioni dei due veneti feriti.

Corso del Popolo a Mestre senza pace: spaccio, furti e rapine. Residenti e commercianti protestano: “Quando cala il sole viviamo il nostro lockdown”.

Una furibonda lite tra due fratelli finita a martellate questa mattina a due passi dall’ospedale di Thiene. Uno dei due è ferito in modo grave e l’altro è stato fermato dai Carabinieri.

Emergenza granchio blu: il killer si è risvegliato. Gli aiuti stanziati dal governo non bastano. Nuovo appello di Federcoopesca per derogare alle normative europee: “Serve un nuovo equilibrio in mare”.

800 alberi e arbusti piantati a Quarto d’Altino in località Portegrandi. L’iniziativa ha visto la partecipazione di alcuni bambini che con le loro mani hanno rilanciato la biodiversità del territorio.

