TG Veneto News. L’influenza peggiore degli ultimi 30 anni: un virus di stagione così prepotente non si vedeva da tempo. Mezzo Veneto a letto e negli ospedali picco di ricoveri pediatrici: fa più paura del covid.

Nelle case dei No Vax arrivano le cartelle esattoriali per non aver rispettato l’obbligo di vaccino, ma le multe vanno ben oltre gli over 50. Sanzioni ad anziani ultranovantenni. Numerosi gli errori dell’erario.

Massacrato di botte perché non aveva una sigaretta da offrire: ennesimo violento episodio in centro a Verona. Vittima un cameriere ventenne. preso a calci e pugni da alcuni sconosciuti.

Si allungano i tempi per la verità sul tragico investimento di Davide Rebellin: l’autopsia solo la prossima settimana. Le leggi internazionali rallentano il mandato di cattura europeo, per l’investitore tedesco. Impossibile fissare la data dei funerali.

L’unione che non ti aspetti in nome dell’Autonomia. I governatori di Veneto e Campania, Zaia e De Luca trovano l’intesa: si abbracciano e sono pronti a sostenere la riforma. Le divisioni restano solo a tavola, tra pizza e polenta.

Contromanovra del PD che presenta 300 emendamenti alla finanziaria della Regione: il costo, spiegano i consiglieri democratici, è più basso di quanto si incasserebbe con l’IRPEF. Zaia ci ascolti.

Partita la grande corsa verso il Natale: a 20 giorni dall’appuntamento più atteso dell’anno, i Veneti provano a fare quadrare i conti fra regali e caro bollette. Saranno festività all’insegna dell’austerity.

